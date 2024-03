Cagliari, i convocati di Ranieri per la Salernitana. Assenti Pavoletti, Petagna e Luvumbo

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha ufficializzato da poco la lista dei convocati in vista del match di domani contro la Salernitana. Brutte notizie dall’infermeria per il tecnico dei sardi, che dovrà rinunciare per infortunio a Pavoletti, Petagna e Luvumbo. E’ emergenza in attacco, con il giovane Kingstone convocato dalla Primavera. Di seguito l’elenco integrale:

Portieri:

Radunovic, Scuffet, Aresti.

Difensori:

Dossena, Zappa, Augello, Hatzidiakos, Mina, Wieteska.

Centrocampisti:

Nandez, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Jankto, Makoumbou, Obert, Azzi, Gaetano, Di Pardo.

Attaccanti:

Shomurodov, Lapadula, Kingstone.

