Cagliari, i convocati di Ranieri per la Lazio

Il Cagliari ha diramato i convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Non saranno della gara Ibrahim Sulemana, che ha continuato nel lavoro personalizzato, e Pantelis Hatzidiakos: il difensore greco, a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione intraspongiosa del piatto tibiale mediale. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo.

Questa la lista completa dei rossoblù convocati per il match dell’Unipol Domus:

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffett.

Difensori: Mina, Dossena, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Wieteska, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Makoumbou, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Luvumbo

Foto: Screen Instagram Cagliari