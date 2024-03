Cagliari, i convocati di Ranieri per la gara con il Monza: out Gaetano

Il Cagliari sarà di scena domani all’U-Power Stadium di Monza, con l’obiettivo di avvicinarsi alla salvezza, centrando la terza vittoria consecutiva. Questa la lista dei giocatori convocati dal tecnico dei sardi Claudio Ranieri in vista del match con la formazione brianzola, che vede l’assenza forza sia del centrocampista Gianluca Gaetano che del difensore Yerry Mina, entrambi out per infortunio:

Portieri: Radunovic, Scuffet.

Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou.

Attaccanti: Kingstone, Lapadula, Oristanio, Shomurodov.

Foto: sito Cagliari