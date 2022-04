Cagliari, i convocati di Mazzarri per l’Udinese: Rog torna a disposizione

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Udinese, in programma domani e vitale per le speranze salvezza dei sardi. Importante la presenza di Marko Rog, che rientra a disposizione dopo una lunghissima assenza per infortunio.

Di seguito la lista completa:

Altare, Aresti, Baselli, Bellanova, Carboni, Ceter, Cragno, Dalbert, Deiola, Goldaniga, Grassi, Joao Pedro, Keita Baldé, Lovato, Luvumbo, Lykogiannis, Obert, Pereiro, Radunovic, Rog, Walukiewicz, Zappa.

Foto: Twitter Cagliari