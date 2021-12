Cagliari, Godin e Caceres non convocati per il ritiro. Domani sarà sfida alla Juve

Dopo la batosta interna contro l’Udinese, il penultimo posto in classifica e un ambiente tesissimo, il Cagliari si prepara alla sfida di domani sera a Torino contro la Juventus. Gara non semplice per Mazzarri e i suoi uomini, che però sanno che devono dare delle risposte in quest’ultima gara del 2021, prima del mercato.

Dopo le parole di Capozucca, che affermava che per molti l’avventura in Sardegna era ormai finita, si passa ai fatti. Caceres e Godin non sono stati convocati per il ritiro in vista della gara contro la Juventus. I due di fatto sono sul mercato e a gennaio saranno ceduti.

Foto: Twitter Cagliari