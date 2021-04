Cagliari, Gaston Pereiro positivo al Covid. Il comunicato

“Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il Club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti”. Con questo comunicato il Cagliari ha annunciato la positività al Covid di Pereiro, che dovrà saltare la partita di domani in attesa di capire se c’è stato qualche contagio all’interno della squadra.

Foto: Sito Cagliari