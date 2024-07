Cagliari, Felici: “Non vedo l’ora di iniziare il campionato. Spero che la Serie A mi riservi qualcosa di straordinario”

Mattia Felici si è presentato ai microfoni ufficiali del Cagliari, per la prima volta da quando si è unito alla squadra. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non ho ancora avuto il piacere di visitare Cagliari, però sono stato al centro sportivo con i nuovi compagni e rispetto alla Serie B che ho fatto l’anno scorso, il livello è molto più alto. Ora stiamo lavorando tanto e non vedo l’ora di iniziare il campionato.

I tifosi mi hanno accolto fin da subito all’aeroporto e continuano a scrivermi, è tutto molto bello..

Con mister Nicola stiamo provando un ruolo che ho fatto poche volte. Nasco come un esterno di attacco ma sono molto duttile.

A 17 anni ho fatto la Serie D con il Palermo, che è una piazza calda come questa. Poi ho fatto la C sempre a Palermo e a Trieste, la B a Salò e adesso la Serie A qui a Cagliari. Spero che la Serie A mi riservi qualcosa di spettacolare per me perché è il sogno di ogni bambino e spero di fare bene.

Il Cagliari secondo me è stato un segno del destino, perché la mia ragazza ha origini sarde ed il padre, che purtroppo non c’è più, era molto tifoso del Cagliari. Secondo me questo è stato un segno del destino. Ho una famiglia bellissima che mi sostiene sempre. Essendo di Roma mi piaceva la storia di Nainggolan, che è un giocatore fortissimo che a roma ha dimostrato di essere devastante.

Tanti romani hanno fatto bene qui a Cagliari: Conti, Ranieri, Mazzone. Diciamo che è una tradizione e io spero di entrarne a farne parte”.

