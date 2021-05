Cagliari e Fiorentina non si fanno male: finisce 0-0 alla Sardegna Arena

Alla Sardegna Arena termina a reti bianche la gara valida per la 36a giornata di Serie A 2020-21 tra Cagliari e Fiorentina.

Nel primo tempo parte meglio la squadra di casa, Pavoletti e Nainggolan ci provano di testa ma senza rendere necessario l’intervento di Dragowski, la Viola risponde con Caceres.

Anche nella ripresa il match è incredibilmente bloccato, nessun tiro in porta, i cambi dei due tecnici non riescono a dare un verso alla gara che finisce 0-0. Punto che avvicina ulteriormente il traguardo salvezza per la Fiorentina, sempre più tranquilla anche la situazione del Cagliari, a cinque punti dalla zona rossa in attesa del Benevento, di scena stasera al Gewiss contro l’Atalanta.

Foto: Instagram Cagliari