Un arrivo a sorpresa per il Cagliari. Come anticipato in esclusiva da Sportitalia, è fatta per Mateusz Wieteska, classe 1997, difensore centrale in uscita dal Clermont Foot e nel giro della Nazionale polacca. Operazione da 5 milioni, per Wieteska contratto quadriennale da 500 mila euro netti a stagione.

Foto: Sito ufficiale Cagliari