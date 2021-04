Cagliari, Cragno torna ad allenarsi dopo il Covid

Con un tweet pubblicato dal Cagliari, si è visto come il portiere Alessio Cragno sia tornato ad allenarsi con i compagni. Il tecnico Semplici potrà puntare nuovamente sul suo portiere titolare dopo essersi affidato a Vicario, che non ha fatto male. Ma dalla prossima partita, con ogni porbabilità, tornerò Cragno a difendere i pali del Cagliari per puntare alla salvezza.

Foto: Twitter Cagliari