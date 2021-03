Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali

Il Cagliari per dare continuità di risultati dopo la vittoria di Crotone sotto la nuova guida di mister Semplici. Il Bologna per non abbassare la testa dopo gli ultimi risultati positivi. Queste le scelte di Semplici e Mihajlovic:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Zappa; Joao Pedro, Simeone

Bologna (4-2-3-1):Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Foto: Instagram Cagliari