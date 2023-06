Cagliari-Bari: che colpo per la community social di Sisal Tipster

Una storia incredibile di vincita condivisa: Cagliari e Bari regalano gioia a oltre 6000 appassionati di scommesse e sport grazie al pareggio 1-1 registrato lo scorso 8 giugno nel match della Unipol Domus. Le due squadre, impegnate in una serrata battaglia per la promozione in Serie A, hanno reso possibile la realizzazione di una Multipla straordinaria, proposta da un esperto all’interno della community di Sisal. Questa Multipla selezionava una serie di eventi sportivi con un moltiplicatore che raggiungeva la Quota 100, realizzando così una vincita “social” senza precedenti nelle scommesse sportive.

Questa vincita condivisa si inserisce nel cuore della strategia “Share your talent” di Sisal, il primo operatore betting a creare una piattaforma di scommesse social dal nome Tipster. Con la realtà di Tipster gli utenti di Sisal hanno un’opportunità unica, potendo fare affidamento sui consigli degli esperti che animano la community. In questa particolare occasione, è stato proprio uno degli esperti a suggerire una giocata Multipla, che ha portato a una vittoria significativa per tutti coloro che hanno avuto la fiducia di seguirlo. All’interno di questa coinvolgente community, si respira l’atmosfera che un tempo caratterizzava i tradizionali “bar dello sport”: i giocatori qui condividono le loro scommesse, permettendo ad altri di replicarle, confrontandole con quelle degli esperti e mettendo in luce le proprie abilità in un sano spirito di collaborazione, competizione e aggregazione.

Inizialmente erano oltre 7000 gli utenti che avevano condiviso la stessa giocata; tuttavia, quando è arrivato il momento cruciale di decidere se proseguire o fermarsi, circa 1500 hanno scelto di utilizzare l’opzione Cash Out, incassando così una vincita di importo inferiore senza dover aspettare l’esito della partita di giovedì sera. Ma per tutti gli altri fortunati scommettitori, la gioia è stata tanta di più dopo le reti siglate nella partita da Lapadula e Antenucci, che con i loro goal hanno regalato a ben 6000 scommettitori una vincita davvero ricca!