Cagliari, ancora personalizzato per Ceppitelli e Walukiewicz. Il report in vista della Sampdoria

Tecnica, tattica e lavoro sulla forza per iniziare la settimana di Cagliari-Sampdoria. I rossoblù di mister Walter Mazzarri si sono ritrovati ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di domenica all’Unipol Domus. Senza i calciatori impegnati con le Nazionali, la squadra ha iniziato la seduta pomeridiana con degli esercizi di attivazione a secco. A seguire focus sul possesso palla e una partita a tema. A chiudere, sessione di lavoro atletico con il preparatore Giuseppe Pondrelli. Lavori personalizzato per Luca Ceppitelli, Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani, mercoledì 13 ottobre, il gruppo svolgerà una doppia seduta di allenamento.