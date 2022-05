Domenica il campionato chiuderà i battenti e la lotta salvezza che vede protagoniste Salernitana e Cagliari è ancora in bilico. I tifosi sardi credono ancora nella permanenza della squadra di Agostini in serie A, e saranno in 500 a sostenere la propria squadra. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, spiegando che la trasferta inizialmente era stata vietata dall’Osservatorio.

Foto: Twitter Cagliari