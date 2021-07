Cagliari, 3-0 al Vicenza in amichevole: esordio con gol per Dalbert. A segno anche Marin e Pavoletti

Il Cagliari supera per 3-0 il Vicenza in amichevol, tris firmato Marin (15′), Pavoletti (50′) e Dalbert (61′). Molto bene Marin, Zappa autore di due assist, per Dalbert invece esordio rossoblù con gol.

Foto: Twitter Cagliari