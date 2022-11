Cafu su Danilo: “E’ fortissimo. Non spinge come me, ma riesce a dare molto equilibrio”

Cafu, leggenda ed ex capitano del Brasile, durante un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Danilo, terzino della Juventus, e di cosa può dare in questo Brasile. Di seguito la sua dichiarazione: “Danilo è fortissimo. Contiamo molto su di lui. Non spinge come me, ma riesce a dare alla squadra molto equilibrio. Mi dispiace che si sia fatto male, contro la Serbia ha giocato una grande partita. Il Mondiale non si vince solo con l’attacco: la difesa vale più dell’attacco, se subisci troppo poi perdi.”

Foto: Instagram personale