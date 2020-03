Cafu sicuro: “Neymar il giocatore più tecnico al mondo, non lo batte nemmeno Messi”

Marcos Cafu, ex terzino brasiliano di Milan e Roma, ha parlato ai microfoni di Fox Sports in merito a Neymar: “Tecnicamente Neymar oggi è il migliore al mondo. Nessuno può batterlo. Nemmeno Messi: anche se sono un suo fan, non supera Neymar per quanto riguarda la qualità tecnica. Non vedo nessun leader nel Brasile, che possa dire a Neymar cosa fare o non fare. Lui è un riferimento, apre gli spazi per altri e segna gol straordinari. Manca qualcuno che copra e soprattutto c’è chi non riesce ad adattarsi al suo gioco“.

Foto: Fifa.com