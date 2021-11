Cafu: “Se Neymar avesse pensato solo al campo sarebbe stato più forte di Messi e Ronaldo”

L’ex terzino di Milan e Roma, il brasiliano Cafu, in una intervista rilasciata a Marca ha bacchettato il connazionale Neymar e ha parlato di un suo pari ruolo, Dani Alves, tornato al Barcellona.

Queste le sue parole: “A livello squisitamente tecnico, Neymar è anche meglio di Cristiano Ronaldo e Messi ma deve imparare a prendersi la responsabilità in campo e ad essere un leader. Un capitano, un punto di riferimento per i compagni. E soprattutto deve dedicarsi al 100% al calcio. Ad esempio, io non ero uno dei migliori terzini da un punto di vista tecnico, ma essendomi dedicato solo al calcio sono riuscito a diventare un professionista”.

Su Dani Alves: “Non mi ha sorpreso il fatto che sia tornato al Barcellona a 38 anni, lo sapevo già, ci avevo parlato. Era a casa mia due mesi fa a San Paolo e mi ha detto che aveva la possibilità di tornare al Barcellona. Gli ho detto che sembrava una grande idea. Credo che ogni grande calciatore sappia quando fermarsi o no e non dovrebbe lasciare che gli altri prendano questa decisione per lui. Si sta allenando, gioca per la squadra brasiliana, vuole tornare al Barcellona. È concentrato e penso che il Barcellona abbia fatto un ottimo acquisto”.

Foto: Fifa.com