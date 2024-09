Cafù: “Partenza difficile, ma vincendo il derby per il Milan può iniziare una nuova stagione”

Cafù, ex difensore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul momento dei rossoneri in vista del derby contro l’Inter di domani.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo un inizio così difficile ma il tempo per recuperare c’è e sono convinto che questa squadra farà tanti punti. Il derby in questo senso è una partita importantissima: vincendo la il Milan può agganciare l’Inter e rientrare nella lotta per lo scudetto. Io ci credo”

Sul match: “Mi aspetto un incontro duro perché di fronte avremo una squadra forte. L’Inter favorita? La classifica dice questo, ma il derby è…il derby, ovvero un incontro imprevedibile che può cambiare la stagione”.

Sui protagonisti: “All’Inter toglierei Lautaro perché ha il gol nel DNA. Tra i rossoneri punto su Morata che è stato un grande acquisto. Se è servito a dovere segnerà molto in questa stagione. Speriamo anche nel derby”.

Sulla favorita per lo scudetto: “Spero il Milan ma, oltre all’Inter, attenzione alla Juve. Thiago Motta è bravo”.

Foto: sito FIFA