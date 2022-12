Cafù: “In finale farò il tifo per Messi e l’Argentina”

Domenica Francia e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo. Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha dichiarato per quale squadra tiferà durante la finale: “Una leggenda del calcio brasiliano tiferà per l’Argentina. Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha dichiarato: “Sosterrò Messi e automaticamente l’Argentina. Messi ha disputato una grande competizione. L’Argentina ha perso la prima partita e tutti hanno iniziato a criticarlo; poi, all’improvviso, ha preso il comando e ha detto ‘lasciate fare a me’. Mi piacciono i grandi giocatori, quelli che fanno la differenza e lui è tra questi” . E sull’eliminazione del suo Brasile: “Gli ultimi quattro minuti sono stati l’unica cosa negativa. Una mancanza di attenzione ha portato il Brasile fuori dal Mondiale ed è un peccato, perché avevamo giocatori molto bravi, giovani ed esperti”.

Foto: Fifa.com