Cafu, ex terzino di Roma e Milan e per anni capitano della Nazionale brasiliana, ha parlato del caso Mauro Icardi ai microfoni di Omnisport: “Non me ne può fregare di meno. Lui deve pensare a giocare, ci sono delle partite e dei compagni da rispettare. Se gli è stata tolta la fascia di capitano evidentemente qualcosa è successa. Ora la decisione spetta a lui, se riesce a giocare o no”.

Foto: Fifa.com