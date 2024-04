Cafu: “De Rossi può diventare per la Roma ciò che è stato Ferguson per lo United”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Cafu, ha così presentato la sfida di stasera tra Roma e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: “A San Siro De Rossi è stato tatticamente bravo, con la mossa di El Shaarawy a destra. Una scelta intelligente, che non deve però sorprendere, visto ciò che Daniele è stato da calciatore e ora da allenatore. E poi aggiungo: è un grande uomo. Basta pensare a quello che è successo a Udine con Ndicka”.

Poi ha proseguito: “De Rossi me lo ricordo che era un ragazzino: educatissimo, parlava poco e ascoltava molto. Di certo ha avuto una famiglia eccellente, che gli ha regalato il giusto equilibrio. Altrimenti non è facile per un campione del suo livello, romano e romanista, in una città come Roma. L’esperienza che sta vivendo sarà fondamentale per il futuro. Secondo me ha tutte le qualità per ricoprire un ruolo ancora più importante, diventando per la Roma ciò che è stato Ferguson per il Manchester United”.

Foto: Fifa.com