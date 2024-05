Cafù: “Ancelotti? Fenomenale come allenatore e anche come uomo”

Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la finale di Champions League di domani sera e in particolar modo su Carlo Ancelotti. Queste le sue parole:

“Nel Real ci sono tanti brasiliani e poi c’è Ancelotti. È fenomenale come allenatore e anche come uomo. Speriamo possa trovare la strada giusta per vincere. Lui è molto molto tranquillo sempre. Prepara la partita come tutte le altre. Ai giocatori penso dirà di fare quello che hanno sempre fatto. Trasmette tranquillità ai suoi giocatori”.

Foto: sito Fifa