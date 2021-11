Cafu: “A Coutinho consiglio di tornare in Brasile. Neymar? Sarebbe un peccato se dovesse ritirarsi dopo il Mondiale”

Cafù ha parlato del futuro della Selecao ai microfoni di Record: “Purtroppo il Brasile è privo di idoli oggi e non solo il Brasile, penso che il calcio mondiale abbia una mancanza di idoli. Abbiamo grandi giocatori come Vinícius e Rodrygo, ma non c’è ancora nessun idolo post Neymar. Nel caso dovesse dire addio alla Nazionale, sarebbe una sua decisione e dovrebbe essere rispettata. Se dopo il Mondiale in Qatar pensasse di ritirarsi, il Brasile perderebbe un crack. Sarebbe un peccato perché è molto giovane e un punto di riferimento del calcio mondiale. Penso che abbia ancora molta legna da bruciare”. Su Coutinho: “Per me è uno di quegli idoli che avrebbero potuto succedere a Neymar, purché sia in ottima forma. Potrebbe essere uno dei grandi idoli del calcio brasiliano. Ha avuto una stagione incredibile al Liverpool, ma poi è passato per grandi squadre ma senza trovare continuità. Per la sua categoria meriterebbe di stare molto più in alto e meglio considerato. Spero che possa tornare in forma, sarebbe una buona notizia per il Brasile. Per me, una buona soluzione sarebbe tornare in una delle grandi squadre del Brasile e recuperare lì”.

FOTO: Uefa.com