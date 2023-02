Cade in casa e sbatte la testa: Zaccheroni ricoverato in rianimazione

Alberto Zaccheroni è ricoverato da questa sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Stando quanto riportato dal Corriere di Romagna, nel tardo pomeriggio il 69enne è caduto nella sua abitazione, sbattendo con violenza la testa a terra. Motivo per il quale è stato subito trasportato in ospedale. Gli esami tomografici che sono stati fatti in serata al trauma center dell’ospedale Bufalini – si legge – hanno dipinto un quadro serio della situazione. Per questo Zaccheroni, che è comunque vigile, è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.