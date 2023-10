Cade ancora l’Arabia Saudita, vince il Mali 3-1. Terza sconfitta in quattro partite per Mancini

Arriva un’altra sconfitta per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, che perde 1-3 la sfida amichevole contro il Mali. La partita si è fin da subito messa male per la squadra di Mancini, passata in svantaggio al 14′ minuto sul gol dell’attaccante avversario Moussa Doumbia. Il raddoppio maliano arriva sul finire del primo tempo, grazie alla rete di Hamari Traoré. Reazione che arriva solo nella seconda metà di gara con il gol di Salem Al-Dawsari. Ma dopo pochi minuti il Lassine Sinayoko riporta in doppio vantaggio il Malo, realizzando il gol del definitivo 1-3. Mancini non ha ancora mai vinto un incontro: dopo la sconfitta all’esordio contro la Costa Rica, i sauditi hanno perso contro la Corea del Sud e pareggiato contro la Nigeria.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita