Cabrini: “L’obiettivo più realistico per la Juventus è quello di arrivare tra le prime quattro”

Leggenda di Juve e Italia, Cabrini, ha parlato della possibilità dei bianco,neri di rientrare nella corsa scudetto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole: “Allegri e i giocatori dovranno essere bravi a compattarsi. Penso che l’obiettivo più realistico per la Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Soltanto il Napoli può perdere il titolo, bisognerà capire che incidenza avrà il Mondiale. Pogba e Chiesa non vanno caricati di troppe responsabilità visto che sono stati fuori parecchio”.

Foto: Zimbio