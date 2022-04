Cabrini: “Il flop Italia una brutta botta. Quando vai in Nazionale non giochi come con il tuo club”

Antonio Cabrini, campione del mondo nel 1982, è intervenuto a One Station Radio per parlare della recente disfatta dell’Italia con la Macedonia: “È stata una botta non bella. Essere esclusi per la seconda volta consecutiva ai Mondiali per una nazionale come l’Italia sicuramente non fa bene al movimento. Quando vai in Nazionale non giochi come con la tua squadra di appartenenza. Ci sono delle problematiche diverse, devi capire nel breve tempo cosa vuole l’allenatore, i tipi di movimenti e cosa devi fare. Il calcio è molto imprevedibile, questa eliminazione è sicuramente scottante, ma il calcio è anche questo, fatto di vittorie, sconfitte, rigori sbagliati. Abbiamo avuto tante occasioni per tagliare il traguardo dei Mondiali, ma non le abbiamo sfruttate. Il calcio purtroppo è fatto anche di queste cose”.

FOTO: Zimbio