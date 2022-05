Cabrini commenta: “In difesa la Juventus deve migliorarsi”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Antonio Cabrini soffermandosi su Alex Sandro e sul mercato bianconero: “Per me Alex Sandro ha sempre fatto il suo, in quel ruolo, anche quest’anno. Poi certo, negli anni si è dovuto un po’ adattare per fare il terzino puro, perché la sua tendenza è sempre stata quella di occuparsi di più della metà campo offensiva, rispetto a quella difensiva. La scuola dei terzini fluidificanti è un po’ sparita nell’ultimo decennio, perché ci sono stati anni in cui si giocava meno sulle fasce laterali. Adesso si è tornati a dare importanza a quella zona del campo, ma spesso vengono adattati giocatori che o sono prevalentemente attaccanti, o difensori puri. L’Italia aveva una grande tradizione di giocatori che sapevano farle entrambe, ma molti allenatori hanno cominciato ad accentrare il gioco, a cambiare il modulo e a non insegnare più quelle basi. Ora spesso ci si improvvisa”

Riguardo il mercato, l’ex difensore esclama: “Servono giocatori anche di nome importante, come Pogba, o Di Maria: non si può fare a meno dell’esperienza. In difesa bisogna migliorarsi, nell’ultima stagione ho visto disattenzioni importanti che hanno creato più di un problema”

Foto: Twitter Cabrini