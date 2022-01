Scatta il dopo Vlahovic per la Fiorentina. Pochi minuti fa è atterrato Cabral, l’attaccante atteso in città proprio per la serata di oggi in modo da prepararsi alle visite mediche fissate per domani. Accompagnato da eccellenti referenze, Cabral vorrà confermare a Firenze quanto di buono ha fatto con la maglia del Basilea.

FOTO: Instagram Cabral