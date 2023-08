Cabral: “Spero che tutti i tifosi della Salernitana siano felici del mio arrivo”

Nel corso della serata di ieri la Salernitana ha ufficializzato l’acquisto di Jovane Cabral, esterno di proprietà dello Sporting Lisbona arrivato in prestito. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui. Ho già seguito la squadra nello scorso campionato e credo che la società stia creando una buona squadra e penso che quest’anno disputeremo un buon campionato. La Serie A è un gran bel campionato, credo che sia un campionato molto competitivo e che il mio stile di gioco si abbini perfettamente a questo campionato, perciò farò del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Voglio ringraziare il Direttore e il Mister per aver creduto in me e per avermi concesso questa opportunità. Spero che tutti i tifosi della Salernitana siano felici del mio arrivo, per loro farò del mio meglio“.

Foto: Record.pt