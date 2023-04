Cabral (rigore) risponde a Maehle. Finisce 1-1 Fiorentina-Atalanta

Termina 1-1 una bella aprtita tra Fiorentina e Atalanta, posticipo della 30a giornata di Serie A. Al gol di Maehle nel primo tempo, risponde Cabral nella ripresa, su un rigore molto constestato dai bergamaschi.

Tanti i rimpianti per la compagine di Italiano, che ha sprecato diverse palle gol in particolare nel primo tempo. Nel primo quarto d’ora Barak, Cabral e Nico Gonzalez hanno tre occasioni clamorose, bravissimo Sportiello soprattutto su Nico Gonzalez al 25′, che in occasione di angolo, in mischia, salva con una parata clamorosa.

Dopo la prima mezz’ora, esce fuori l’Atalanta, che colpisce nella vera occasione creata con Maehle, che poi esulta anche in maniera provocatoria.

Gara comunque ancora molto aperta, con la Fiorentina che nella ripresa si riversa in attacco oer cercare il pareggio. Al 55′, rigore per la Viola per un fallo di mano di Toloi, molto difficile da giudicare. L’Atalanta contesta la decisione, la Fiorentina pareggia con il tiro dagli 11 metri di Cabral.

Viola che vogliono vincere, al 73′ palo di Biraghi con un sinistro da fuori su calcio di punizione. Nel recupero fioccano ancora le occasioni per i viola, che con Cabral e Bonaventura sfiorano il colpaccio.

Foto: Instagram Cabral