Cabral-Nico Gonzalez, la Fiorentina stende la Cremonese: 2-0. E ipoteca la finale di Coppa Italia

La Fiorentina si aggiudica il primo round contro la Cremonese: finisce 2-0 allo Zini, decidono le reti di Cabral e Nico Gonzalez. Partono forte i viola che si fanno subito vedere in avanti: Barak imbuca per Ikone, l’esterno francese non colpisce bene permettendo la parata a Sarr, ma sulla respinta si avventa Barak che trova ancora la risposta del portiere grigiorosso. Risponde la Cremonese con Tsadjout, ma il suo tiro esce di poco sul fondo. La partita si sblocca al 20′: bel cross con il destro di Biraghi, che trova Arthur Cabral, abile a girare di testa nel cuore dell’area e di insaccare lo 0-1 per gli uomini di Italiano. I viola gestiscono la partita, la Cremonese fatica (soprattutto in mezzo al campo). La prima frazione di gioco si chiude con il tentativo dalla distanza di Quarta, ma Sarr è attento e alza sopra la traversa. La ripresa inizia con lo stesso rullino del primo tempo, con la Fiorentina che sfiora il gol del raddoppio con Ikoné, ma il suo tiro si spegne sul fondo di poco. Al 53′, invece, è il subentrato Dessers a impensierire Terracciano dopo una grande azione personale. Al 59′ è ancora la Cremonese a rendersi pericolosa con Buonaiuto – anche lui subentrato -, ma è ancora Terracciano a salvare il vantaggio viola. Al 71′ torna avanti la Fiorentina con una tripla occasione da gol: cross di Dodò, Cabral colpisce di testa trovando un grande intervento di Sarr, Ikoné calcia sulla respinta trovando ancora l’intervento del portiere grigiorosso, palla ancora a Cabral che trova l’opposizione sulla riga di Aiwu con il braccio, inizialmente non sanzionato. Il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro Mariani e, dopo la revisione, viene assegnato il calcio di rigore con conseguente espulsione del difensore della Cremonese. Sul dischetto Nico Gonzalez che insacca con il saltellino, spiazzando Sarr. All’87’ è ancora Terracciano a rendersi pericoloso che in uscita toglie la possibilità a Dessers di concludere a rete. Termina 2-0 allo Zini, la Fiorentina vince e mette una grossa ipoteca sulla finale di Coppa Italia.

Foto: Instagram Fiorentina