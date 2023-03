Cabral: “Mi vedo a lungo alla Fiorentina, ma sono concentrato sul presente. Non sono un idolo”

L’attaccante brasiliano Arthur Cabral della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui si è pronunciato sul futuro e sul suo momento. Alcune parole del numero 9 dei viola: “Mi vedo qui a lungo anche se io penso sempre al prossimo allenamento e alla prossima partita. Sono concentrato su questo campionato perché si possa fare la storia della Fiorentina. Rivalità con Jovic? La lasciamo al mister, sceglie lui chi deve giocare. Se lo fai lui non sono arrabbiato e viceversa, così abbiamo un rapporto normale, di grande rispetto. Non posso dire che sia il mio migliore amico, ma neppure il contrario. E’ un mio compagno. Da quando sono arrivato ho sempre sentito un affetto particolare nel miei confronti anche quando non segnavo. Ora di più, certo. Sapevo che segnando li avrei resi anche felici e sono contento per questo. Non sono un idolo, so che i tifosi mi vogliono bene ma manca ancora tanto per essere un idolo di Firenze”.

Foto: Instagram Fiorentina