Cabral: “Io e Jovic dobbiamo mettere in difficoltà Italiano. Possiamo giocare insieme”

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina che ha deciso con un gol nel finale la gara con lo Spezia, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Io e Jovic dobbiamo mettere in difficoltà il mister. Oggi ho fatto gol io, la prossima magari segna lui: così diventa un problema per il mister. Possiamo giocare insieme, lo abbiamo fatto contro una grande squadra come l’Inter”.

Foto: Instagram Fiorentina