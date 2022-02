Cabral: “Io come Adriano? Lo spero. La Fiorentina mi aiuterà a conquistare il Brasile”

È da una vita che mi preparo per un momento come questo, in modo da poter vestire una maglia così storica, simbolica oltre che pesante. Le mie caratteristiche? Finalizzare il gioco e muovermi in area di rigore. Sono forte fisicamente ma mi piace partecipare al gioco della squadra. Voglio raggiungere più vittorie possibili aiutando i miei compagni. Ho ringraziato Kuzmanovic ringraziato per il paragone con Adriano. Spero un giorno di poter ripetere ciò che ha fatto lui qui in Italia, anche perché abbiamo caratteristiche simili. Vlahovic qui ha fatto grandi cose e lo rispetto. Sono a Firenze per cercare il mio spazio. Voglio entrare nella storia del campionato italiano e di questo club, come hanno fatto altri brasiliani prima di me. Sono stato contento dell’interessamento della Fiorentina. Giocare in un grande campionato con questo progetto è esattamente in linea con l’obiettivo di arrivare in Nazionale. La Fiorentina potrà aiutarmi in questo. Con Piatek è una concorrenza stimolante che aiuterà a migliorare per farmi trovare sempre pronto per la squadra.

FOTO: Sito Ufficiale Fiorentina