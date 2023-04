Cabral: “Grande vittoria, ma c’è da giocarne un’altra. Possiamo sognare e fare la storia”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese: “E’ una grande serata, una grande vittoria fuori casa che era troppo importante. Abbiamo fatto benissimo. Sappiamo che è importante questa vittoria, ma c’è da giocarne un’altra, Dobbiamo restare tranquilli per poi andare in finale. Siamo una grande squadra e lo stiamo facendo vedere. Possiamo sognare e fare la storia”.

Foto: Instagram Fiorentina