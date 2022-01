Cabral, dalla Svizzera lo spingevano alla Fiorentina già dal 20 agosto

Arthur Mendonca Cabral come erede di Vlahovic alla Fiorentina. In Svizzera ne erano convinti già dal 20 agosto quando Blick.ch aveva parlato di trattativa già ben avviata e di scelta fatta da parte dei Viola per il brasiliano classe 1998 che ad aprile compirà 24 anni. E a quei tempi avevano parlato anche di cifre, circa 15 milioni con l’eventuale aggiunta di bonus, che qualche mese dopo alcuni media italiani hanno ripreso come se fosse una primogenitura.

Ovviamente l’arrivo di Cabral era legato alla cessione di Vlahovic che la Fiorentina sta perfezionando (alla Juve) proprio in queste ore. In un’ipotetica lista Fiorentina ci sono anche Schick e Milik, ma Cabral è una rincorsa che parte da fine agosto come in Svizzera avevano segnalato già a fine agosto. Di sicuro un profilo importante e un attaccante di assoluto spessore, anche se sarà complicato digerire quanto accaduto nelle ultime ore sul fronte Vlahovic.

FOTO: Instagram Arthur Cabral