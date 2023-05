Cabral: “C’ho messo un po’ di tempo ad adattarmi alla Serie A. Ora non voglio fermarmi”

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, dopo una stagione di adattamento sta finalmente regalando numeri importanti, sia in campionato che in Europa.

Il giocatore, ai canali ufficiali della Serie A, ha così parlato del momento in casa viola: “Il gol per me è un momento di felicità e puro godimento, tutto il lavoro viene ripagato. Se c’è una cosa che so fare bene nella vita, è segnare. Tutto l’impegno che ci metto quindi non è vano. Credo che il mio stato di forma coincida con l’ottima performance della squadra. Stiamo facendo sempre meglio e in più segniamo anche tanti gol. Più vinciamo e più migliora il nostro modo di giocare. Sto crescendo allo stesso ritmo della squadra. Prima ci ho messo un po’ ad adattarmi, ma ora si vedono i risultati del mio lavoro. Ormai è quasi un anno che sono alla Fiorentina e ho sempre detto che il mio obiettivo è quello di continuare a migliorare e penso che sia quello che sta accadendo. Spero di continuare a crescere per aiutare ancora di più la squadra”.

Sul prossimo match di campionato “Non ci sono partite facili in Serie A, ogni partita è dura. Non importa se stai giocando contro le prime o le squadre in fondo alla classifica, se non sei concentrato e non giochi al massimo, rischi di fare brutte figure. A Salerno ci aspetta una sfida tosta, è sempre difficile là, hanno un tifo straordinario e dei grandi giocatori, sono in generale un’ottima squadra”.

Foto: twitter Fiorentina