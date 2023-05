Cabral apre, Diouf-Amdouni ribaltano la Fiorentina: il Basilea passa al Franchi (2-1)

La Fiorentina viene beffata dal Basilea al 93′ con Amdouni che completa la rimonta: termina 2-1 al Franchi. Partono forte i viola che ci provano, prima, con la girata di testa di Arthur Cabral, dopo, con la girata al volo di Bonaventura. Ma al 7′ arriva la risposta degli svizzeri che trovano il gol con Augustin, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 14′ si riaffacciano in avanti i viola, ma il tiro di Ikoné è di facile lettura per Hitz. Al 19′ il Basilea sfiora il gol del vantaggio, ma Terracciano risponde con una grande parata al tentativo di Diouf. Al 29′ si sblocca la gara: corner di Biraghi, sponda di Quarta e Cabral colpisce con il più classico dei gol dell’ex. L’ultimo squillo del primo tempo è degli svizzeri, ma il tiro di Amdouni sorvola – di molto – la porta di Terracciano. La prima occasione della ripresa arriva per il Basilea, ma il colpo di testa di Lang esce di poco a lato. Immediata la risposta dei padroni di casa: Biraghi pesca Mandragora in area di rigore, ma il tiro del centrocampista viola sorvola di poco la traversa. Ma al 71′ arriva al rete del pareggio firmata da Diouf. E al 93′ arriva la beffa per gli uomini di Italiano: la difesa viola si addormenta sugli sviluppi di un calcio di punizione, ne approfitta Amdouni che firma il 2-1 definitivo. Adesso i viola dovranno vincere al St Jakub Park per guadagnarsi un posto nella finale di Praga.

Foto: Instagram Fiorentina