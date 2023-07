Caballero dà l’addio al calcio giocato: farà parte dello staff di Maresca al Leicester

Willy Caballero ha deciso di dire addio al calcio giocato. Dall’estate 2021 ad oggi ha militato tra le fila del Southampton. Molto lungo e importante è stato il suo percorso da giocatore, che lo ha visto indossare maglie prestigiose come quelle di Boca Juniors, Manchester City e Chelsea. Il suo futuro sarà però ancora in Inghilterra, in quanto farà parte dello staff tecnico di Enzo Maresca, nuovo manager del Leicester. A renderlo noto è lo stesso club d’Oltremanica tramite una nota ufficiale.

Foto: Instagram Caballero