CABAL, UN GIAGUARO PER LA DIFESA DEL VERONA

L’Hellas Verona ha ormai perfezionato l’acquisto di Juan David Cabal, difensore centrale colombiano, classe 2001, che arriva dall’Atletico Nacional. Si tratta di una operazione da circa 3 milioni con percentuale tra il 20 e il 30% su eventuale futura vendita che il club colombiano si è riservato. C’è il principio d’accordo tra le due società, come si legge sul sito dell’Atletico Nacional e il giocatore sarà in Italia per le visite mediche e la firma. E’ un innesto importante per il club scaligero, che punta a rinforzare un reparto che, tra Coppa Italia e prima di campionato, ha già preso 9 gol.

Cabal ha iniziato la sua carriera nel Futbol Paz per poi trasferirsi nelle giovanili dell’Atletico Nacional, che ne notò le brillanti doti. Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, ha esordito nel 2019 a 18 anni in prima squadra, collezionando un totale di 48 presenze fino all’ultimo campionato vinto con il club, oltre a 2 gare di Coppa di Colombia.

Si tratta di un difensore rapido nonostante un imponente struttura fisica (1,86 cm), e anche abile ad impostare il gioco dalla difesa. E’ mancino, bravo nelle chiusure e negli anticipi e come detto, ben strutturato fisicamente. Cabal aveva già molte richieste in Europa, ma l’ha spuntata il Verona, che ha accelerato nelle ultime ore, rendendosi conto di dover regalare a Cioffi un buon innesto in difesa.

Cabal andrà ad infoltire la ricca colonia di colombiani che già milita in massima serie in Italia.

L’Hellas quindi si è assicurato la firma del “giaguaro”, come si legge, veniva spesso chiamato Cabal. Sicuramente un innesto importante e soprattutto in prospettiva, ma che dovrà essere seguito anche da altri ingaggi di esperienza da parte del club, per rinforzare la difesa gialloblù.

