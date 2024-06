Carlos Augusto: “Ora mi godo il momento. Inter? Ho imparato abbastanza velocemente”

Carlos Augusto, laterale dell’Inter ed ex Monza ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TNT Sports. Queste le sue parole:

“Ho passato tutta la mia vita al Corinthians, ma quando sono diventato titolare ho finito per lasciare la squadra e partire per Monza per giocare la Serie B italiana. Ricordo che in molti parlarono di una decisione difficile, perché lasciavo un top club brasiliano per scendere nella B italiana. Ma alla fine penso che sia stato un bene per me adattarmi al calcio lì e anche a Monza ho scritto la storia: abbiamo ottenuto la prima promozione in Serie A della storia del club e quest’anno sono arrivato all’Inter. Ora mi godo il momento”. Sull’Inter: “Quando arrivi in ​​squadra, e ancor più in una squadra che ha disputato la finale di Champions League, è molto difficile per te inserirti nel gruppo. Penso che la parte più difficile sia stata capire il metodo di gioco dell’allenatore, ma alla fine l’ho imparato abbastanza velocemente perché è un gruppo molto unito”.

Foto: sito Inter