BVB, Ricken: “Siamo pronti, andiamo a Bruges pieni di aspettative”

Si avvicina la prima partita di Champions League della stagione per il Borussia Dortmund di Sahin. Dopo la finale di Wembley contro il Real Madrid, i gialloneri sono determinati a conquistare la coppa quest’anno. Prima, però, dovranno affrontare il Brugge. L’amministratore delegato Lars Ricken è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista della gara di domani:

Le prime parole. “Finalmente si ricomincia. L’attesa è naturalmente grande. La scorsa stagione abbiamo fatto un grande viaggio. Ora stiamo per iniziare il prossimo viaggio. Ad eccezione di Serhou Guirassy, i nostri cinque nuovi acquisti non hanno ancora giocato in Champions League. E nemmeno la nostra squadra di allenatori, a parte Piszczu e Nuri come giocatori. Naturalmente, loro in particolare non vedono l’ora di ascoltare l’inno, l’atmosfera e la natura speciale delle partite. Andiamo a Bruges pieni di aspettative”.

La prima partita a Bruges: “Finora, dopo un pareggio o una sconfitta, si aveva una buona possibilità di accedere alla fase a gironi con una buona prestazione nella seconda fase, se si vinceva il testa a testa in entrambe le partite. Ora si ha a disposizione una sola partita alla volta, quindi è necessario fare risultato in ogni partita. Questa è già una sfida, anche per il Bruges, che si presenta alla competizione con euforia. La squadra che ha giocato la finale dell’anno scorso viene qui, è un po’ un calderone a Bruges. Dovremo fare una prestazione assolutamente brillante, ma siamo fiduciosi e vogliamo fare la nostra prima affermazione”

Foto: Instagram BVB