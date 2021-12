Butragueno sulla ripetizione dei sorteggi: “Deplorevole e molto difficile da capire”

Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha commentato duramente la ripetizione del sorteggio di Champions League: “E’ stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano il sorteggio, così come dell’intero mondo dello sport. Il PSG? Lo affrontiamo con tutto l’entusiasmo, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà dell’avversario e del livello di giocatori che ha, ma con la certezza che la squadra giocherà due grandi partite. Speriamo di essere nel sorteggio dei quarti di finale”. Foto: Twitter Real Madrid