Butragueno: “Real-City sarà uno spot per il calcio. Vogliamo rendere felici i tifosi”

Emilio Butragueño ha parlato ai microfoni di Sky Sport del sorteggio in Champions League che metterà la squadra spagnola di fronte ai campioni in carica del Manchester City nei quarti di finale: “Giochiamo un quarto e lo affronteremo così com’è. Sfidiamo i campioni in carica, una squadra molto forte e con una rosa straordinaria. Speriamo di fare una grande partita e rendere felici i nostri tifosi. Sarà un match magnifico per il pubblico fra due squadre con una vocazione offensiva e che amano giocare a calcio e attaccare. Credo che partite di questo tipo servano per aumentare la passione della gente verso questo bellissimo sport”.

Foto: twitter Real