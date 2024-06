Butragueno: “La nostra tradizione vincente ci può aiutare. Ma saranno i dettagli a fare la differenza”

Intervistato da Sport Mediaset prima della finale di Champions League, il dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueno, ha parlato a pochi minuti dalla finale contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Sono i valori del Real che hanno portato fino alla finale di Londra, arrivarci è molto difficile. Dal 1998 il Real ha vinto tutte le finali, questo certamente può autare”.

Non vincere oggi può rappresentare un problema per il club? “Lo scopo del Real è dare felicità a tutti i tifosi che sono qui. In stagione abbiamo già vinto Liga e Supercoppa Spagnola. Saranno i dettagli a fare la differenza e il mix tra veterani e giovani la possono fare”.

Foto: twitter Real Madrid