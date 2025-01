Butragueno: “Affrontiamo di nuovo il City. Saranno gare decise da dettagli come in passato”

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, ha parlato dopo il sorteggio dei playoff che ha messo il Real Madrid di fronte al Manchester City.

Queste le sue parole: “Di nuovo li affrontiamo. Ci conosciamo perfettamente, conosciamo il loro potenziale e ci aspettano due partite fantastiche per il livello dei giocatori. Saranno due partite molto uguali che saranno risolte dai dettagli. Vivremo ogni partita con grande entusiasmo e con la speranza di tornare a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale. Il fatto di giocare la seconda partita al Bernabéu può essere un piccolo vantaggio, ma per questo dobbiamo ottenere un buon risultato a Manchester. E poi a casa, con il sostegno del pubblico, poterci qualificare. Dal primo minuto della prima partita bisogna avere la massima concentrazione ed essere consapevoli di tutte le risorse che l’avversario ha, sia in difesa che in attacco, e fare due magnifiche partite per qualificarci Abbiamo piena fiducia nei nostri giocatori, nel loro talento e nella loro natura competitiva, e anche in ciò che la Coppa dei Campioni significa per noi. Vogliamo anche che la storia svolga un ruolo fondamentale in questa eliminazione”.

Livello della squadra: “La squadra è in un buon momento. Siamo vicini a recuperare qualche infortunato che non ha partecipato in queste ultime partite. Avremo bisogno di tutti per le esigenze del calendario. Prima della prima partita contro il Manchester dobbiamo giocare tre partite in otto giorni. Questa esigenza deve essere tenuta presente. Siamo in un momento decisivo in cui ogni partita ci permette di avvicinarci ai nostri obiettivi, che sono quelli di lottare per tutti i titoli. La squadra è in un’ottima condizione e speriamo che continui così nelle prossime settimane”.

Foto: twitter Real Madrid