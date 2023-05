Busquets: “Tutto ha un inizio ed una fine. E’ stata una decisione difficile”

Il centrocampista spagnolo ha scritto una lettera pubblicata successivamente sui social per congedarsi dal Barcellona: “Tifosi del Barcellona, è arrivato il momento di annunciare che questa sarà la mia ultima stagione con il Barcellona. È stato un percorso indimenticabile, Da bambino venivo a vedere le partite o le seguivo dalla televisione sempre con il sogno di giocare con questa maglia e in questo stadio. La realtà, però, ha superato tutti quello che avevo immaginato. Quando sono arrivato nelle giovanili, chi l’avrebbe mai detto che avrei vissuto 15 stagioni nel miglior club al mondo. Il club della mia vita, del quale sono stato, sono e sarò sempre tifoso. Socio, giocatore e capitano. E poter superare le 700 partite è stato un sogno, un onore e un orgoglio. Lo è stato poter difendere e rappresentare questi colori durante questi anni. Però tutto ha un inizio e una fine: non è stata una decisione facile, ma credo che sia arrivato il momento. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso questo possibile: dipendenti del club, allenatori, staff tecnici e soprattutto i miei compagni con i quali ho condiviso tutto. Voglio ringraziare anche i soci del club e i tifosi di tutto il mondo che mi hanno supportato durante questi anni. E la mia famiglia che mi ha appoggiato nei momenti buoni e meno buoni, rendendo questo cammino speciale e sacrificando tante cose per accompagnarmi e rendermi felice. Grazie mille per tutto e a presto per le ultime partite”.

