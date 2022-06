Busquets: “Taglio di stipendi al Barça? Sarebbe bello che me lo dicesse in faccia la società e non saperlo dai media”

Sergio Busquets, capitano della Spagna, ha parlato in conferenza stampa, analizzando un momento particolare in casa Barcellona.

Queste le sue parole: “Taglio di stipendi al Barça? Sarebbe bello che mi si dicessero le cose in faccia anziché scoprirle dai media. Non ci è stato proposto ancora nulla, ma credo che sia sempre meglio essere diretti. Io sono anche pronto ad aiutare. E non solo dal punto di vista finanziario, è sempre strato così”.

Sul rinnovo: “Non ci sto pensando in questo momento. Sono solo focalizzato sulle partite che mancano da qui sino alla fine della stagione. Sono calmo, sereno e concentrato. Dopo la Nations andrò in vacanza e vedremo se qualcuno parlerà con me”.

Foto: Twitter Barcellona